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Spor

Kayserispor, Alanyaspor maçına hazır

Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak olan Kayserispor'da maçın hazırlıkları tamamlandı.

IHA27 Aralık 2022 Salı 18:15 - Güncelleme:
Kayserispor, Alanyaspor maçına hazır
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Deplasmanda yarın Alanyaspor'a konuk olacak olan Yukatel Kayserispor hazırlıklarını tamamladı.

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında yarın Alanyaspor ile 3 puan mücadelesi verecek olan Yukatel Kayserispor karşılaşmanın son çalışmasını bugün Teknik Direktör Çağdaş Atan yönetiminde tesislerde yaptı ve ardından havayolu ile Antalya'ya gitti. 1 saatlik yolculuğun ardından Antalya'ya ulaşacak olan Kayserispor kafilesi ardından konaklayacağı otelde maç saatini beklemeye başlayacak.

Yarın Kırbıyık Holding Stadı'nda oynanacak olan Alanyaspor ile Yukatel Kayserispor maçı saat 17.00'de başlayacak ve maçta Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalacak. Sarı kırmızılılar bu zorlu doksan dakikada 3 puanla ayrılmak istiyor.

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