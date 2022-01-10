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Spor

Kayserispor Altay'a karşı bir ilki başardı

Yukatel Kayserispor, Süper Lig tarihinde oynadığı Altay maçlarında ilk kez kazandı.

IHA10 Ocak 2022 Pazartesi 09:39 - Güncelleme: 10 Ocak 2022 Pazartesi 09:39
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Süper Lig'in ikinci yarısının ilk haftasında sahasında Altay ile karşılaşan Yukatel Kayserispor 3 puanı hanesine yazdırdı. Mustafa Pektemek'in attığı golle galibiyete erişen sarı kırmızılılar, tarihinde ilk kez Altay ile oynadığı bir Süper Lig maçını kazandı. Bu maçtan önce oynadığı 9 maçta 5 yenilgi 4 beraberlik alan sarı kırmızılılar, ilk galibiyetini de Kadir Has Stadı'nda aldı.

Yukatel Kayserispor ile Altay arasında oynanan 10 maç ve neticeleri şöyle:

1973/1974 Altay-Kayserispor 0-0

1973/1974 Kayserispor-Altay 0-0

1974/1975 Kayserispor-Altay 1-1

1974/1975 Altay-Kayserispor 2-0

1979/1980 Kayserispor-Altay 0-0

1979/1980 Altay-Kayserispor 2-0

1985/1986 Kayserispor-Altay 0-1

1985/1986 Altay-Kayserispor 2-1

2021/2022 Altay-Kayserispor 3-0

2021/2022 Kayserispor-Altay 1-0

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