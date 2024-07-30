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Spor

Kayserispor, Antohny Uzodimma yeniden anlaştı

Kayserispor, Nijeryalı oyuncu Anthony Uzodimma ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

IHA30 Temmuz 2024 Salı 21:09 - Güncelleme:
Kayserispor, Antohny Uzodimma yeniden anlaştı
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Süper Lig ekiplerinden Kayserispor sözleşmesi sona eren Anthony Uzodimma ile yeniden anlaştı.

Dün Kayseri'ye gelen 1999 doğumlu oyuncu bugün 1 yıllık sözleşmeye imza attı. Geride kalan sezon sakatlığı nedeniyle formasından uzak kalan Uzodimma yeni sezon öncesi sakatlığını tamamen atlattı ve takımla çalışmalara bugün itibari ile başlayacak.

Kayserispor Kulübünden yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcularımızdan Anthony Uzodimma'nın sözleşmesi 1 yıllığına uzatılmıştır. Futbolcumuza şanlı formamız altında başarılar dileriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

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