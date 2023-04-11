Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç: Onur Bulut'tan kalan ücreti Beşiktaş'tan alacağız

Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç, Onur Bulut transferinden dolayı önümüzdeki süreçte Beşiktaş'tan para alacaklarını iddia etti.

Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç, Onur Bulut'un Beşiktaş'a transferinden dolayı Futbol Federasyonu'na yaptıkları itiraz ve sonrasında Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'na ulaşan dosyanın önümüzdeki günlerde neticeye ulaşacağını söyledi. Samet Koç, "Onur Bulut dosyası Türkiye Futbol Federasyonu Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nda. Kısa zamanda sonuçlanacağını söylüyorlar. Herhalde 15-20 günden sonuç açıklanır. İnşallah kazanacağımız bir netice çıkar. Beşiktaş'tan kalan ücreti de alacağımıza eminim" dedi.