İSTANBUL 11°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Nisan 2023 Salı / 21 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,2904
  • EURO
    21,0269
  • ALTIN
    1241.62
  • BIST100
    5123.06
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç: Onur Bulut'tan kalan ücreti Beşiktaş'tan alacağız
Spor

Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç: Onur Bulut'tan kalan ücreti Beşiktaş'tan alacağız

Kyaserispor Basın Sözcüsü Samet Koç, Onur Bulut'un kalan ücretini Beşiktaş'tan alacaklarını iddia etti.

IHA11 Nisan 2023 Salı 10:11 - Güncelleme:
Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç: Onur Bulut'tan kalan ücreti Beşiktaş'tan alacağız
ABONE OL

Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç, Onur Bulut transferinden dolayı önümüzdeki süreçte Beşiktaş'tan para alacaklarını iddia etti.

Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç, Onur Bulut'un Beşiktaş'a transferinden dolayı Futbol Federasyonu'na yaptıkları itiraz ve sonrasında Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'na ulaşan dosyanın önümüzdeki günlerde neticeye ulaşacağını söyledi. Samet Koç, "Onur Bulut dosyası Türkiye Futbol Federasyonu Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nda. Kısa zamanda sonuçlanacağını söylüyorlar. Herhalde 15-20 günden sonuç açıklanır. İnşallah kazanacağımız bir netice çıkar. Beşiktaş'tan kalan ücreti de alacağımıza eminim" dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.