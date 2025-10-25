İSTANBUL 20°C / 13°C
Spor

Kayserispor Başkanı Açıkalın'dan TFF'ye tepki

Fatih Karagümrük maçında yaşanan tartışmalı kararların ardından açıklama yapan Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, 'Kazanmaktan ziyade haksızlığa uğramak istemiyoruz' diyerek TFF ve MHK yetkililerini göreve çağırdı.

IHA25 Ekim 2025 Cumartesi 08:50
Kayserispor Başkanı Açıkalın'dan TFF'ye tepki
Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, Fatih Karagümrük maçının ardından yaptığı açıklamada, "MHK başta olmak üzere tüm TFF yetkililerine sesleniyorum. Biz kazanıp kazanmamaktan ziyade, haksızlığa uğramak istemiyoruz" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Kayserispor, deplasmanda Fatih Karagümrük ile 2-2 berabere kaldı.

Maçın ardından Kayserispor Başkanı Nurettin açık alınan kulübün sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "Karagümrük maçında verilmeyen golümüzden; aleyhimize çalınan, lehimize çalınmayan ve verilemeyen kırmızı kartlardan tutun; tüm kararları aleyhimize verme isteği içerisinde bulunan bir hakem kadrosu ile karşı karşıya kaldık. Buradan MHK başta olmak üzere tüm TFF yetkililerine sesleniyorum. Biz kazanıp kazanmamaktan ziyade, haksızlığa uğramak istemiyoruz. Bir Anadolu kulübü ve Kayserispor camiası olarak zor şartlar altında mücadele ederken, emeğimizin göz göre göre zayi edilmesine de müsaade etmeyeceğimizin bilinmesini istiyorum. Kayserispor şanlı mazisi ve onurlu duruşu ile hiçbir zaman mazeretlerin arkasına saklanan bir kulüp olmamıştır. Ancak şunun da altını çizmek istiyorum ki; hiçbir zulme ve çirkinliğe, şanlı tarihi boyunca boyun eğmemiştir ve sonucu ne olursa olsun eğmeyecektir. Sadece bu maç özelinde değil, lig maratonu boyunca hak ve menfaatlerimizin gasp edilmemesi konusunda tüm yetkilileri ciddi bir şekilde göreve davet ediyorum. Konunun takipçisi olacağımızı bildiriyor, tüm futbol kamuoyuna saygılarımı sunuyorum" diye konuştu.

