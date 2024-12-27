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  • Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, istifa dilekçesini resmen sundu
Spor

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, istifa dilekçesini resmen sundu

Galatasaray karşılaşması sonrasında istifa ettiğini açıklayan Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı, istifa dilekçesini de resmi olarak sundu.

IHA27 Aralık 2024 Cuma 12:55 - Güncelleme:
Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, istifa dilekçesini resmen sundu
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Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında konuk ettiği Galatasaray'a 5-1 mağlup olduğu maçın ardından yaptığı açıklamada görevinden istifa ettiğini belirtmişti. Başkan Çamlı, istifa dilekçesini resmi olarak da sundu.

Dilekçede, "15.09.2024 tarihli olağanüstü seçimli genel kuruldan itibaren büyük bir gururla ve özveriyle sürdürmüş olduğum Kayserispor Futbol Kulübü Başkanlığı'ndan ve kulüp içerisinde yer aldığım diğer tüm vazifelerimden, Kayserisporumuzun yüksek menfaatleri gereği istifa etmiş bulunmaktayım. Başkanlık vazifesini ifa ettiğim süreçte hem şehrimizin medarıiftiharı Kayserispor Kulübümüze hem de şahsıma göstermiş olduğunuz destek ve teveccühlere minnettar olduğumu bildirir, bundan sonraki süreçte de Kayserimizin ve Kayserisporumuzun bir neferi olarak tüm gücümle destek olmaya devam edeceğimi belirtir, gereğinin taktir ve ifasını saygılarımla arz ve talep ederim" ifadelerine yer verildi.

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