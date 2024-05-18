İSTANBUL 22°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Mayıs 2024 Cumartesi / 11 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2053
  • EURO
    35,1156
  • ALTIN
    2500.7
  • BIST100
    10643.6
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Maçta kırmızı kart çıktı! Kayserispor Başkanı Ali Çamlı sahaya indi
Spor

Maçta kırmızı kart çıktı! Kayserispor Başkanı Ali Çamlı sahaya indi

Kayserispor ile Konyaspor arasında oynanan maçta sarı kırmızılı ekip, 17. dakikada 10 kişi kaldı. Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, saha kenarına inerek yoğun bir tepki gösterdi.

18 Mayıs 2024 Cumartesi 19:25 - Güncelleme:
Maçta kırmızı kart çıktı! Kayserispor Başkanı Ali Çamlı sahaya indi
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında oynanan Kayserispor - Konyaspor maçında ev sahibi ekip 17. dakikada 10 kişi kaldı.

Duckens Nazon, VAR incelemesinin ardından Halil Umut Meler tarafından kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Bu kırmızı kart üzerine saha ve saha kenarı karıştı. Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz, saha içerisine kadar girerek itiraz etti.

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, saha kenarına inerek yoğun bir tepki gösterdi. Sahaya girmek isteyen Ali Çamlı'ya kulüp yöneticileri güçlükle engel oldular.

Ali Çamlı, uzun bir süre saha kenarında kaldı. Tepkisini artıran Ali Çamlı, 4. hakeme itiraz etti. İtirazının şiddetini artıran Ali Çamlı'ya emniyet güçleri güçlükle engel olmaya çalıştılar.

Kayserispor tribünleri de kırmızı karta yoğun şekilde itiraz etti.

Polis güçleri, Kayserispor yedek kulübesi ve tribünleri önüne emniyet şeridi çekti.

Mücadele 10 dakikalık aranın ardından devam edebildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.