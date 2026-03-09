Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın'dan sert tepki! ''Derhal istifa etmeli''

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor'a 3-1 mağlup olan Kayserispor'da Başkanı Nurettin Açıkalın, hakem kararlarına tepki gösterdi.

"MHK BAŞKANI DERHAL İSTİFA ETMELİ"

Hakem Cihan Aydın ve VAR hakemi Özgür Yankaya'yı ser sözlerle eleştiren ve MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun istifa etmesi gerektiğini belirten Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, "Cihan Aydın, senin Kayserispor ile ne sorunun var! Kayserispor'un hakkı çalına çalına doymadınız. Aziz mübarek gün hak yemeye doymadınız. Bu kararları nasıl verdin Cihan Aydın! Trabzonspor'un Beşiktaş ile üçüncülük mücadelesi olabilir ama bizi ilgilendirmez. Biz ligde kalmaya çalışıyoruz, siz ne hakla müdahale ediyorsunuz! MHK Başkanı bu akşam derhal istifa etmeli! TFF Başkanı bu konuya derhal müdahale etmelisiniz. Eyüpspor maçında VAR'da Özgür Yankaya var, yetmemiş ve doymamış... Yine vermişler! Biz onurumuzla mücadele ediyoruz. Hakemlerin içinde oldukları pislikleri TFF ortaya çıkardı! Kim hangi pislik içinde biliyoruz! Haftaya seni yine bekliyoruz Özgür Yankaya! Biz buradayız, sizi de bekliyoruz! Haklıyken haksız duruma düşecek şekilde konuşmayalım. Bize kötü laf yakışmaz." şeklinde konuştu.

"KAYSERİSPOR'U DÜŞÜREMEYECEKSİNİZ"

Adil yönetim olmadığı için taraftarların stattan çekildiğini belirten Açıkalın, "Haftaya Samsunspor maçına da bekliyoruz. Arefe günü saat 16:00'ya maç veren arkadaş, seni de buraya bekliyoruz. Kayserispor'u düşüremeyeceksiniz! Başaramayacaksınız! Boşuna hak yemeyin, evlatlarınız var! Taraftar futboldan nefret etmiş, tiyatro olduğunu düşünüyor ve maçlara gelmiyor! Tiyatro salonunu doldururlar. Baştan sonucu söyleyin, biz de ona göre yapalım! Operasyona gerek yok! Kayserispor çok güzel oyun oynadı. Oyuncuların alnından öperim ama ben her hafta açıklama yapmaktan bıktım!" diye konuştu.

KULÜPTEN RESMİ AÇIKLAMA

Kayserispor Kulübü olarak son haftalarda takımımız aleyhine verilen hakem kararlarını endişe ve öfkeyle takip etmekteyiz. Ne yazık ki bu akşam oynanan karşılaşmada da emeklerimizin bir kez daha yok sayıldığı bir hakem yönetimi ile karşı karşıya kaldık.

Orta hakem Cihan Aydın ve VAR hakemi Özgür Yankaya'nın verdiği ve vermediği kararlar, sahada mücadele eden futbolcularımızın alın terini hiçe saymıştır. Futbolun adaletine gölge düşüren bu hatalar artık "insani hata" sınırlarını aşmış, sistematik bir mağduriyete dönüşmüştür.

Özellikle VAR hakemi Özgür Yankaya'nın geçmişte orta hakem olarak görev yaptığı bir karşılaşmada açık ofsayt olan bir golü geçerli sayarak ciddi bir hataya imza attığı kamuoyunun hafızasındadır. Bugün VAR koltuğunda oturmasına rağmen benzer tartışmalı kararların yeniden yaşanması Türk futbolunun hakem sistemine olan güveni daha da sarsmaktadır.

Kayserispor sahada mücadele ederek kazanmaya çalışan, emeğiyle ayakta duran bir kulüptür. Ancak haftalardır yaşanan hakem hataları artık sabrımızın sınırlarını zorlamaktadır. Bir kulübün emeğinin bu kadar kolay yok sayılması kabul edilemez.

Türkiye Futbol Federasyonu'nu ve Merkez Hakem Kurulu'nu bu yaşananlarla ilgili derhal harekete geçmeye davet ediyoruz. Hakem hatalarının sürekli olarak aynı kulübün aleyhine sonuç doğurması tesadüf olarak açıklanamaz.

Kayserispor'un emeğini, alın terini ve hakkını kimsenin gasp etmesine izin vermeyeceğiz. Bu sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı ve kulübümüzün hakkını her platformda savunacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz.