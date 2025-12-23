İSTANBUL 13°C / 8°C
Spor

Kayserispor beraberlikte zirvede

Süper Lig'in ilk yarısında Kayserispor; 17 maçın dokuzunda sahadan beraberlikle ayrıldı. Sarı kırmızılı ekip, Alanyaspor'la birlikte ligin en çok berabere kalan takımı oldu.

23 Aralık 2025 Salı 16:50
Süper Lig'de geride kalan 17 haftalık periyotta Kayserispor, en fazla berabere kalan takımlardan biri oldu. Sarı kırmızılı ekip; ligde çıktığı 17 maçta 9 kez sahadan eşitlikle ayrılarak bu alanda Alanyaspor ile birlikte zirveyi paylaştı. Sezon boyunca istikrarlı bir performans sergilemekte zorlanan Kayserispor, çok sayıda maçta galibiyete yaklaşmasına rağmen skoru koruyamayarak hanesine 1'er puan yazdırdı. Kayserispor'un 9 beraberliği, ligdeki en yüksek beraberlik sayısı olarak dikkat çekti. Kayserispor, bu 9 müsabakanın 7'sinde 1-1 berabere kalırken bir kez 2-2, bir kez de 0-0'lık sonuç elde etti.

Kayserispor'un berabere kaldığı maçlar ve skorları şöyle:

Başakşehir-Kayserispor: 1-1

Kocaelispor-Kayserispor: 1-1

Kayserispor-Göztepe: 1-1

Antalyaspor-Kayserispor: 1-1

Kayserispor-Gençlerbirliği: 1-1

Karagümrük-Kayserispor: 2-2

Eyüpspor-Kayserispor: 1-1

Kayserispor-Alanyaspor 0-0

Konyaspor-Kayserispor: 1-1

