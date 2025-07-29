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Spor

Kayserispor-Beşikaş maçı bilet fiyatları belli oldu

Kayserispor ile Beşiktaş arasında oynanacak Süper Lig maçının bilet fiyatları belli oldu.

IHA29 Temmuz 2025 Salı 14:29 - Güncelleme:
Kayserispor-Beşikaş maçı bilet fiyatları belli oldu
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Süper Lig 2025-2026 sezonunun 1. haftasında oynanacak olan Kayserispor-Beşiktaş maçının bilet fiyatları belli oldu. Kayserispor Kulübü, 10 Ağustos Pazar günü oynanacak maçın bilet fiyatlarını 2 bin 838 TL ile 5 bin 838 arasında belirledi. Kayserispor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Bellona Kayserisporumuzun Süper Lig 2025-2026 Sezonu 1. haftasında 10 Ağustos Pazar günü saat 21.30'da Beşiktaş ile RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynayacağı karşılaşmanın biletleri Passolig tarafından 1 Ağustos Cuma günü saat 11.00'de satışa sunulacak. Birlikte güçlüyüz. Karşılıksız sevdamız için sezonun ilk maçında tribünde olalım, sevdamıza sahip çıkalım. Şimdi tam zamanı "denildi.

Kayserispor-Beşiktaş maçın tribün bilet fiyatları ise şu şekilde:

Güney Alt tribün bilet fiyatı: 2 bin 838 TL

Kuzey Üst tribün bilet fiyatı: 2 bin 838 TL

Kuzey Alt tribün bilet fiyatı: 2 bin 838 TL

Doğu Üst tribün bilet fiyatı: 3 bin 838 TL

Doğu Alt tribün bilet fiyatı: 4 bin 838 TL

Batı Alt tribün bilet fiyatı: 5 bin 338 TL

Batı balkon tribün bilet fiyatı:5 bin 838 TL

Misafir tribün bilet fiyatı: 3 bin 689 TL

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