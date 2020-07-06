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Spor

Kayserispor - Beşiktaş | Canlı anlatım

Beşiktaş, Süper Lig'de 30. haftanın kapanış maçında Kayserispor'a konuk oluyor. Galatasaray ve Sivasspor'un üst üste kaybettiği puanlar sonrası üçüncülük için ciddi bir şansı doğan siyah beyazlılar, kümede kalma mücadelesi veren Kayserispor'u yenerek önüne gelen fırsatı tepmek istemiyor.

06 Temmuz 2020 Pazartesi 20:51 - Güncelleme: 06 Temmuz 2020 Pazartesi 22:06
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Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanan Kayserispor - Beşiktaş maçı saat 21.00'de başladı. Karşılaşmayı Arda Kardeşler yönetiyor. Kardeşler'in yardımcılıklarını Süleyman Özay ve Mehmet Cem Hanoğlu yapıyor. Maçın 4. hakemi ise Bülent Birincioğlu.

Takımların ilk 11'leri şöyle:

KAYSERİSPOR: Lung, Kvrzic, Sapunaru, Diego Angelo, Miguel Lopes, Djedje, Gustavo, Cenk Şahin, Hasan Hüseyin, Pedro Henrique, Kravets

BEŞİKTAŞ: Ersin, Gökhan, Vida, Ruiz, Rıdvan, Necip, Atiba, Elneny, Lens, Diaby, Burak.

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