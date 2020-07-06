06 Temmuz 2020 Pazartesi 20:51 - Güncelleme: 06 Temmuz 2020 Pazartesi 22:06

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanan Kayserispor - Beşiktaş maçı saat 21.00'de başladı. Karşılaşmayı Arda Kardeşler yönetiyor. Kardeşler'in yardımcılıklarını Süleyman Özay ve Mehmet Cem Hanoğlu yapıyor. Maçın 4. hakemi ise Bülent Birincioğlu.

Takımların ilk 11'leri şöyle:

KAYSERİSPOR: Lung, Kvrzic, Sapunaru, Diego Angelo, Miguel Lopes, Djedje, Gustavo, Cenk Şahin, Hasan Hüseyin, Pedro Henrique, Kravets

BEŞİKTAŞ: Ersin, Gökhan, Vida, Ruiz, Rıdvan, Necip, Atiba, Elneny, Lens, Diaby, Burak.