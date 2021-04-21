İSTANBUL 16°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Nisan 2021 Çarşamba / 9 Ramazan 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,1922
  • EURO
    9,8605
  • ALTIN
    472.959
  • BIST100
    1321.13
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Kayserispor, Beşiktaş maçına hazırlanıyor
Spor

Kayserispor, Beşiktaş maçına hazırlanıyor

Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 37. haftasında 24 Nisan Cumartesi günü Beşiktaş ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

DHA21 Nisan 2021 Çarşamba 16:25 - Güncelleme: 21 Nisan 2021 Çarşamba 16:25
ABONE OL

Süper Lig'in 37'nci haftasında Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak olan Hes Kablo Kayserispor, maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Süper Lig ekibi Hes Kablo Kayserispor, dün evinde oynadığı Gençlerbirliği maçından 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Kayseri temsilcisi takım hafta sonu deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı. Kulüp tesislerinde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleşen antrenmanda Gençlerbirliği maçına ilk 11'de çıkan futbolcular yenileme çalışması yaparken, diğer futbolcular ise kondisyon çalışması yaptı. İdman yaklaşık 1.5 saat sürdü.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.