Kayserispor-Beşiktaş maçının hakemi Kadir Sağlam

Kayserispor ile Beşiktaş arasında oynanacak Süper Lig 25. hafta maçında hakem Kadir Sağlam düdük çalacak. Merkez Hakem Kurulu, pazartesi günü oynanacak müsabakada Ankara Bölgesi hakemini görevlendirdi. Bu maçta Sağlam'ın yardımcılıklarını Mustafa Sönmez ile Serkan Çimen yapacak. Maçın 4. hakemi olarak Ömer da Faruk Turtay görevlendirildi.

Kadir Sağlam, bu sezon 10 Süper Lig maçında düdük çalarken, Kayserispor'un sahasında 1 - 1 berabere kaldığı Adana Demirspor maçını da yönetti. Kadir Sağlam, Beşiktaş'ın ise sahasında 1 - 1 berabere kaldığı Pendikspor ve deplasmanda 2 - 1 kazandığı Hatayspor maçlarında düdük çalmıştı.