Kayserispor bu sezon sahasında 26 puan toplayabildi

Süper Lig 2023-2024 sezonunda Kayserispor, sahasında oynadığı 19 maçta 26 puan topladı.

Süper Lig 2023-2024 sezonunu 42 puanla noktalandıran Kayserispor, iç sahada oynadığı maçlarda daha başarılı oldu. RHG Enertürk Enerji Stadı'nda 19 müsabakaya çıkan Kayserispor, 6 galibiyet elde ederken 8 kez berabere kaldı 5 kez de mağlup oldu. Sarı kırmızılılar, bu müsabakalarda hanesine 26 puan yazdırmayı başardı. Kayserispor, rakip filelere 25 gol atarken kalesinde ise 23 gol gördü.

Kayserispor, deplasmanda oynadığı 19 maçta ise 19 puan toplayabildi. Sarı kırmızılılar, deplasmanda 5 galibiyet 4 beraberlik 10 yenilgi ile ligi noktalandırdı. Rakiplerine 19 gol atan Kayserispor, kalesinde ise 34 gol gördü. Sarı kırmızılı ekip, deplasman maçlarında Hatayspor, Kasımpaşa, Trabzonspor, Başakşehir ve Pendikspor maçlarını kazandı.