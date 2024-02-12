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Spor

Kayserispor: Bugün 2 puan kaybettik

Kayserisporlu futbolcular Mehdi Bourabia, Arif Kocaman ve Bilal Bayazit, Beşiktaş maçından sonra değerlendirmelerde bulundu.

12 Şubat 2024 Pazartesi 22:26 - Güncelleme:
Kayserispor: Bugün 2 puan kaybettik
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Kayserisporlu futbolcular Mehdi Bourabia, Arif Kocaman ve Bilal Bayazit, 0-0 eşitlikle sona eren Beşiktaş maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Mehdi Bourabia karşılaşmayı değerlendirerek, "Önemli bir rakibe karşı önemli bir maçtı. Benim de ilk maçımdı. İyi oynadığımızı düşündüğüm bir maç. İyi yaptığımız şeylere odaklanarak yolumuza devam etmeliyiz" dedi.

Arif Kocaman, Kayserispor'un 2 puan kaybettiğini dile getirerek, "Bugün 2 puan kaybettiğimizi düşünüyorum. Bir sürü pozisyona girdik. Bugün 2 takım için de güzel bir mücadele oldu. Bizim daha fazla istediğimizi düşünüyorum. Maçın galibi olabilirdik" sözlerini sarf etti.

Son olarak Bilal Bayazit ise, 'Bence çoğu şeyi doğru yaptık. Sadece golü bulamadık. İlk yarıda tam hocanın istediklerini yapamadık. Ama gole yakın olan bizdik, sadece gol eksikti. Takım arkadaşlarım ve hocalarımın emeklerine sağlık. Maalesef 3 puanı alamadık ama 1 puana da şükür" ifadelerini kullandı.

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