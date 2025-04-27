Kayserispor, Çaykur Rizespor'a şans tanımadı

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Bellona Kayserispor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Kayserispor 1-0'lık skorla kazandı.
Kayserispor'a galibiyeti getiren golü 43. dakikada Mehdi Bourabia kaydetti.
KAYSERİSPOR'UN BÜYÜK YÜKSELİŞİ
Ligde oynadığı son 5 maçta 13 puan toplayan Kayserispor, puanını 40'a yükseltti ve küme düşme hattıyla arasındaki farkı 6'ya çıkarttı.
ÇAYKUR RİZESPOR KAZANAMIYOR
Son 7 maçta sadece 1 kez kazanan ve 4. yenilgisini alan Çaykur Rizespor ise 37 puanda kaldı.
Kayserispor, gelecek hafta Corendon Alanyaspor'a konuk olacak. Çaykur Rizespor ise evinde Gaziantep FK'yi konuk edecek.