26 Ağustos 2021 Perşembe 14:46 - Güncelleme: 26 Ağustos 2021 Perşembe 14:46

Doğan Alemdar'ı Fransa'nın Rennes takımına satan Kayserispor, genç kalecinin boşluğunu Cenk Gönen ile doldurdu. Sarı kırmızılı kulüp, tecrübeli file bekçisi ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kayserispor'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hoşgeldin Cenk Gönen! Kulübümüz, Cenk Gönen ile 1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Anlaşmanın hem Cenk Gönen'e hem kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz." ifadelerine yer verildi. Sarı kırmızılı kulüp, Cenk'in Acıbadem Kayseri Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçtiğini de duyurdu.

Kariyerinde Beşiktaş, Galatasaray ve Malaga gibi kulüplerde forma giyen 33 yaşındaki kaleci son olarak Denizlispor'da oynamıştı.