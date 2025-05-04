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Spor

Kayserispor çıkışını sürdürüyor

Kayserispor; ligin ikinci yarısındaki çıkışını sürdürüyor. Son olarak Alanyaspor ile berabere kalan Kayserispor 41 puana ulaştı.

IHA4 Mayıs 2025 Pazar 10:58 - Güncelleme:
Kayserispor çıkışını sürdürüyor
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Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor çıkışını sürdürüyor. Ligin ilk yarısını 16 puanla küme düşme hattı içerisinde noktalayan sarı kırmızılılar, ikinci yarıda yakaladığı ivme ile takdir topluyor. Teknik Direktör Sergej Jakirovic'in gelişi ile 13 maça çıkan Kayserispor 7 galibiyet 4 beraberlik alırken 2 kez de mağlup oldu. 13 maçta hanesine 25 puan yazdıran Kayserispor, kümede kalma adına çok önemli engelleri geride bıraktı.

Konyaspor, Göztepe, Başakşehir, Hatayspor, Adana Demirspor, Kasımpaşa ve Rizespor maçlarını kazanan sarı kırmızılı ekip; Trabzonspor, Eyüpspor, Fenerbahçe ve Alanyaspor ile de berabere kaldı. Kayserispor, bu süreçte sadece deplasmanda oynadığı Beşiktaş ve Gaziantepspor maçlarından puansız ayrıldı.

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