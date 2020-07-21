Kayserispor deplasmanda sınıfta kaldı!

IHA 21 Temmuz 2020 Salı 09:39 - Güncelleme: 21 Temmuz 2020 Salı 09:39

Hes Kablo Kayserispor, 2019-2020 sezonunun deplasman maçlarını tamamladı.

Süper Lig’in son haftasına 32 puanla 17. sırada giren Hes Kablo Kayserispor, Medipol Başakşehir mücadelesiyle berabere bu sezon deplasmandaki son maçını oynadı. Sarı-Kırmızılılar bu sezon deplasmanda oynadığı 17 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik, 13 mağlubiyet aldı. Hes Kablo Kayserispor, bu maçlarda 17 gol atarken kalesinde ise 48 gol gördü.

Sarı Kırmızılı takımın bu sezon oynadığı 17 deplasman maçı ve sonuçları şöyle:

Ankaragücü 1-1 Kayserispor

Antalyaspor 2-2 Kayserispor

Konyaspor 2-1 Kayserispor

Göztepe 4-0 Kayserispor

Yeni Malatya 4-0 Kayserispor

Gençlerbirliği 2-1 Kayserispor

Beşiktaş 4-1 Kayserispor

Gaziantep 3-0 Kayserispor

Trabzonspor 6-2 Kayserispor

Alanyaspor 5-1 Kayserispor

Galatasaray 4-1 Kayserispor

Denizlispor 0-1 Kayserispor

Kasımpaşa 5-1 Kayserispor

Fenerbahçe 2-1 Kayserispor

Sivasspor 0-2 Kayserispor

Ç.Rizespor 3-2 Kayserispor

M.Başakşehir 1-0 Kayserispor