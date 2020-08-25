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Spor

Kayserispor Dimitrios Kolovetsios ile prensip anlaşmasına vardı

Hes Kablo Kayserispor, Yunan savunma oyuncusu Dimitrios Kolovetsios ile anlaşmaya vardı.

IHA25 Ağustos 2020 Salı 20:57 - Güncelleme: 25 Ağustos 2020 Salı 20:57
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Süper Lig 2020-2021 sezonu için güçlü bir kadro kurmak isteyen Hes Kablo Kayserispor, Yunan futbolcu Dimitrios Kolovetsios ile anlaştı. Stoper mevkisinde oynayan 1.83 boyundaki Dimitrios Kolovetsios, sarı-kırmızılı kulübün transfer yasağının kaldırılması ile birlikte resmi sözleşmeye imza atacak.

16 Ekim 1991 doğumlu Şunan futbolcu, her iki ayağını da kullanabiliyor. Kolovetsios, Yunanistan’ın AE Larisa, PAS Giannina, AEK ve Panathinaikos takımlarında forma giydi. 29 yaşındaki futbolcu, çıktığı 257 resmi maçta 9 gol attı ve 32 sarı kart gördü. Geride kalan sezon Panathinaikos forması ile 24 maçta görev yapan tecrübeli oyuncu, 2 gol atarken 2 de sarı kart gördü.

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