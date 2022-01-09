Kayserispor evinde Altay'ı tek golle devirdi

9 Ocak 2022 Pazar 17:59 - Güncelleme: 9 Ocak 2022 Pazar 17:59

Spor Toto Süper Lig'de 20. hafta karşılaşmasında Yukatel Kayserispor, Altay'ı ağırladı.

Kadir Has Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Yukatel Kayserispor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 33. dakikada Mustafa Pektemek kaydetti.

Bu sonucun ardından Kayserispor, ligde üst üste ikinci galibiyetini aldı ve 27 puanla 11. sıraya yerleşti. Üst üste 5. mağlubiyetini alan Altay ise 18 puanla 18. sırada yer buldu.

Yukatel Kayserispor, gelecek hafta Adana Demirspor deplasmanına gidecek. Altay ise Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

19. dakikada sol kanatta topla buluşan Carole, meşin yuvarlağı ceza alanında bulunan Mustafa Pektemek'e bıraktı. Mustafa Pektemek'in vuruşunda kaleci Lis topu kornere çeldi.

29. dakikada gelişen Altay atağında ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Zeki Yıldırım'ın çektiği şutta, top auta çıktı.

33. dakikada Yukatel Kayserispor golü buldu. Sağ kanatta topla buluşan Onur Bulut, meşin yuvarlağı ceza sahası içinde müsait durumda bulunan Mustafa Pektemek'le buluşturdu. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0.

Maçın ilk yarısı Yukatel Kayserispor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI) BİRAZDAN...