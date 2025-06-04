Kayserispor evinde bir başka

Süper Lig 2024-2025 sezonunda Kayserispor, sahasında oynadığı 18 maçta 29 puan topladı.

Süper Lig 2024-2025 sezonunu 45 puanla tamamlayan Kayserispor, iç sahada oynadığı maçlarda daha başarılı oldu. Kayseri RHG Enertürk Enerji Stadı'nda 18 müsabakaya çıkan Kayserispor, 8 galibiyet elde ederken 5 kez berabere kaldı 5 kez de mağlup oldu. Sarı kırmızılılar, bu müsabakalarda hanesine 29 puan yazdırmayı başardı. Kayserispor, sahasında oynadığı 18 maçta rakip filelere 28 gol atarken kalesinde ise 26 gol gördü. Kayserispor iç sahada oynadığı son 9 maçı kaybetmedi ve kulüp tarihinin en önemli serisini yakaladı.

Kayserispor'un iç sahada oynadığı maçlar ve sonuçları şu şekilde:

2. hafta: Kayserispor-Sivasspor 1-2

4. hafta: Kayserispor-Eyüpspor 2-2

7. hafta: Kayserispor-Beşiktaş 0-3

9. hafta: Kayserispor-Gaziantep 2-2

11. hafta: Kayserispor-Adana DS 0-0

13. hafta: Kayserispor-Fenerbahçe 2-6

15. hafta: Kayserispor-Alanyaspor 2-0

17. hafta: Kayserispor-Galatasaray 1-5

19. hafta: Kayserispor-Samsunspor 0-1

22. hafta: Kayserispor-Trabzonspor 0-0

23. hafta: Kayserispor-Konyaspor 3-2

25. hafta: Kayserispor-Göztepe 1-0

27. hafta: Kayserispor-Başakşehir 3-1

29. hafta: Kayserispor-Hatayspor 5-0

31. hafta: Kayserispor-Kasımpaşa 1-0

33. hafta: Kayserispor-Ç.Rizespor 1-0

35. hafta: Kayserispor-Antalyaspor 3-1

37. hafta: Kayserispor-Bodrumspor 1-1