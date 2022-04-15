Kayserispor evinde Çaykur Rizespor ile yenişemedi

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Yukatel Kayserispor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Kadir Has Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi.
İlk yarısı 0-0 biten maçta Çaykur Rizespor, 67. dakikada Joel Pohjanpalo'nun golüyle öne geçti. Yukatel Kayserispor, 77. dakikada Emrah Başsan ile eşitliği sağladı.
Rizespor'da Gedson Fernandes, sarı kart görerek cezalı duruma düştü.
Evinde 3 maç sonra puanla tanışan Kayserispor, 42 puana yükseldi. Son 4 maçından 7 puan çıkaran Rizespor ise puanını 30 yaptı.
Kayserispor, gelecek hafta Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacak. Çaykur Rizespor ise sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
11. dakikada sağ kanatta topla buluşan Onur Bulut, meşin yuvarlağı ceza sahasının hemen dışında bulunan İbrahim Akdağ'a attı. Bu oyuncunun sert şutunda, kaleci Tarık Çetin topu kornere çeldi.
27. dakikada sol kanatta topla buluşan Eren Albayrak'ın ceza sahasına ortasında Cisse'nin vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.
31. dakikada sol kanatta topla buluşan Thiam'ın rakibini geçtikten sonra sert şutunda, kaleci Tarık Çetin meşin yuvarlağı kornere çeldi.
33. dakikada Campanharo'nun ceza sahası dışından vuruşunda, top az farkla yandan auta gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısı, golsüz sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
68. dakikada Kayserispor'un ceza sahası içerisinde gelişen atakta Lung topu yumruklayarak uzaklaştırmak istedi. Lung'un yumrukladığı top Mert'e çapınca Pohjanpalo'nun önünde kaldı. Bu oyuncu düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-1
78. dakikada Ramazan'ın ortasında ceza sahası içinde Emrah topu filelere yolladı. 1-1
83. dakikada Emrah'ın kullandığı kornerde topa yükselen Gavranovic'in vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü.
89. dakikada ceza sahası içinde Deniz'in vuruşunda Mert topu kale çizgiden çıkardı.
STAT: Kadir Has
HAKEMLER: Erkan Özdamar, Erdinç Sezertam, Kemal Yılmaz
YUKATEL KAYSERİSPOR: Lung, Onur Bulut, Hosseini, Mert Çetin, Carole, Campanharo (Dk. 72 Ramazan Civelek), İbrahim Akdağ (Dk. 72 Bertolacci), Attamah, Emrah Başsan, Thiam, Mustafa Pektemek (Dk. 62 Gavranovic)
ÇAYKUR RİZESPOR: Tarık Çetin, Eren Albayrak (Dk. 85 Cemali Sertel), Holmen, Ponck, Gökhan Gönül, Fabricio, Sabo (Dk. 67 Deniz Hümmet), Fernandes, Bolasie (Dk. 86 Ronaldo Mendes), Boyd (Dk. 57 Umar), Cisse (Dk. 67 Pohjanpalo)
GOLLER: Dk. 77 Emrah Başsan (Yukatel Kayserispor), Dk. 67 Pohjanpalo (Yukatel Kayserispor)
SARI KARTLAR: Campanharo, İbrahim Akdağ (Yukatel Kayserispor), Fernandes, Eren Albayrak (Çaykur Rizespor)