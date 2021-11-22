Kayserispor, evinde Göztepe'ye takıldı

22 Kasım 2021 Pazartesi 22:09 - Güncelleme: 22 Kasım 2021 Pazartesi 22:09

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Yukatel Kayserispor ile Göztepe karşı karşıya geldi.

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi. Ev sahibi Kayserispor, 32. dakikada İlhan Parlak'ın golüyle öne geçerken, Göztepe bu gole 82. dakikada Dino Arslanagic ile cevap verdi.

Karşılaşmada başka gol sesi çıkmadı ve mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

Bu sonucun ardından Kayserispor, 16, Göztepe ise 10 puana yükseldi.

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Yukatel Kayserispor Çaykur Rizespor deplasmanına konuk olacak. Göztepe ise kendi sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

15. dakikada sağ taraftan ceza sahasına giren Soner Aydoğdu'nun şutunda, meşin yuvarlak az farkla direk dibinden auta gitti.

32. dakikada Kayserispor öne geçti. Sarı-kırmızılı ekibin rakip yarı alanın sağ çaprazından kazandığı serbest atışta Campanharo, topu arka direğe gönderdi. Savunmanın arkasına sarkan İlhan Parlak'ın vuruşunda, her iki kale direğine de çarpan top oyun alanına döndü. Topu iyi takip eden İlhan Parlak, altıpas içerisinden meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0

36. dakikada Mane'nin derinlemesine pasında savunmanın arkasına koşu yapan Kemen'in ceza sahası içerisinde uygun pozisyonda kaleye gönderdiği şutta, Atınç Nukan kayarak son anda meşin yuvarlağı kornere attı.

Maçın ilk devresini Yukatel Kayserispor 1-0 önde tamamladı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI) BİRAZDAN...