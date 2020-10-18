Kayserispor evinde kayıp!

IHA 18 Ekim 2020 Pazar 12:05 - Güncelleme: 18 Ekim 2020 Pazar 12:05

Süper Lig’de oynadığı 5 maçta 6 puan toplayan Hes Kablo Kayserispor, ikinci kez iç sahada mağlup oldu.

Bu sezon sahasında Kasımpaşa, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Demir Grup Sivasspor ile karşılaşan sarı kırmızılı ekip 1 kez galibiyet aldı. Ligin ilk haftasında Kasımpaşa’yı 1-0 yenen Kayserispor, sonrasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor’a ve Demir Grup Sivasspor’a 1-3’lük sonuçlarla mağlup oldu.

Kadir Has Stadyumu’nda oynadığı 3 maçta sadece 3 puan alan Hes Kablo Kayserispor rakiplerine 3 gol atarken kalesinde ise 6 gol gördü.