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Spor

Kayserispor evinde kayıp!

Bu sezon sahasında Kasımpaşa, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Demir Grup Sivasspor ile karşılaşan Kayserispor, evinde ikinci yenilgisini aldı.

IHA18 Ekim 2020 Pazar 12:05 - Güncelleme: 18 Ekim 2020 Pazar 12:05
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Süper Lig’de oynadığı 5 maçta 6 puan toplayan Hes Kablo Kayserispor, ikinci kez iç sahada mağlup oldu.

Bu sezon sahasında Kasımpaşa, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Demir Grup Sivasspor ile karşılaşan sarı kırmızılı ekip 1 kez galibiyet aldı. Ligin ilk haftasında Kasımpaşa’yı 1-0 yenen Kayserispor, sonrasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor’a ve Demir Grup Sivasspor’a 1-3’lük sonuçlarla mağlup oldu.

Kadir Has Stadyumu’nda oynadığı 3 maçta sadece 3 puan alan Hes Kablo Kayserispor rakiplerine 3 gol atarken kalesinde ise 6 gol gördü.

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