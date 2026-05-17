İSTANBUL 24°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Mayıs 2026 Pazar / 1 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,5977
  • EURO
    53,2744
  • ALTIN
    6644.89
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Kayserispor evinde Konyaspor'u ağırlayacak
Spor

Kayserispor evinde Konyaspor'u ağırlayacak

Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında Kayserispor sahasında Konyaspor'u konuk edecek.

HABER MERKEZİ17 Mayıs 2026 Pazar 09:57 - Güncelleme:
Kayserispor evinde Konyaspor'u ağırlayacak
ABONE OL

Zecorner Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in son hafta mücadelesinde Tümosan Konyaspor'u ağırlayacak.

Ligde 33 maçta 5 galibiyet, 12 beraberlik ve 16 mağlubiyet alan Kayserispor, 27 puanla son sırada yer alıyor. Konyaspor ise 10 galibiyet, 10 beraberlik ve 13 mağlubiyet sonucunda topladığı 40 puanla 9. basamakta bulunuyor.

Küme düşmesi geçen hafta kesinleşen Kayserispor'da German Onugkha, Yiğit Emre Çeltik ve Majid Hosseini sakatlıkları nedeniyle, Ramazan Civelek ise kart cezası sebebiyle kadroda yer alamayacak.

Konyaspor'da ise sakatlıkları bulunan Ufuk Akyol, Blaz Kramer, Tunahan Taşçı, Adamo Nagalo, Diogo Gonçalves ve Berkan Kutlu ile cezalı Marko Jevtovic, Kayserispor karşısında forma giyemeyecek.

RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 17.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Melek Dakan yönetecek.

ÖNERİLEN VİDEO

Telefon bataryası bomba gibi patladı: O anlar saniye saniye kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.