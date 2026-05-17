Kayserispor evinde Konyaspor'u ağırlayacak

Zecorner Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in son hafta mücadelesinde Tümosan Konyaspor'u ağırlayacak.

Ligde 33 maçta 5 galibiyet, 12 beraberlik ve 16 mağlubiyet alan Kayserispor, 27 puanla son sırada yer alıyor. Konyaspor ise 10 galibiyet, 10 beraberlik ve 13 mağlubiyet sonucunda topladığı 40 puanla 9. basamakta bulunuyor.

Küme düşmesi geçen hafta kesinleşen Kayserispor'da German Onugkha, Yiğit Emre Çeltik ve Majid Hosseini sakatlıkları nedeniyle, Ramazan Civelek ise kart cezası sebebiyle kadroda yer alamayacak.

Konyaspor'da ise sakatlıkları bulunan Ufuk Akyol, Blaz Kramer, Tunahan Taşçı, Adamo Nagalo, Diogo Gonçalves ve Berkan Kutlu ile cezalı Marko Jevtovic, Kayserispor karşısında forma giyemeyecek.

RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 17.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Melek Dakan yönetecek.