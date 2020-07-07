İSTANBUL 31°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
07 Temmuz 2020 Salı / 16 Zilkade 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8667
  • EURO
    7,7469
  • ALTIN
    392.074
  • BIST100
    118374
Spor

Kayserispor evinde yenilgiyi unuttu

Hes Kablo Kayserispor, 2020 yılında iç sahada oynadığı maçlarda hiç mağlup olmadı.

IHA07 Temmuz 2020 Salı 12:51 - Güncelleme: 07 Temmuz 2020 Salı 12:51
ABONE OL

Süper Lig’de sezonun tamamlanmasına 4 hafta kala çıkışını sürdüren Hes Kablo Kayserispor, sahasında yenilgiyi unuttu. Ligin ikinci yarısında sahasında 7 müsabakaya çıkan sarı kırmızılı ekip, 3 beraberlik 4 galibiyet aldı. Hes Kablo Kayserispor, sahasında oynadığı Ankaragücü, Antalyaspor ve Konyaspor maçlarında berabere kalırken Göztepe, Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği ve Beşiktaş maçlarını da kazandı. Kayserispor ligin ikinci yarısındaki iç saha maçlarında şu ana kadar 15 puan topladı. Kayserispor’un 2020 yılında oynadığı iç saha maçları ve sonuçları şöyle:

Kayserispor-Ankaragücü 1-1

Kayserispor-Antalyaspor 2-2

Kayserispor-Konyaspor 2-2

Kayserispor-Göztepe 1-0

Kayserispor-Yeni Malatya 2-1

Kayserispor-Gençlerbirliği 2-0

Kayserispor-Beşiktaş 3-1

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.