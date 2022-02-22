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Spor

Kayserispor evindeki yenilmezlik serisini sürdürdü

Kayserispor sahasındaki yenilmezlik serisini 9 maça çıkardı.

IHA22 Şubat 2022 Salı 09:11 - Güncelleme: 22 Şubat 2022 Salı 09:11
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Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında konuk ettiği Giresunspor'u 2-1 yenen Kayserispor, sahasındaki yenilmezlik serisini 9 maça çıkardı. Sahasında rakiplerine geçen vermeyen Kayserispor ligin 11. haftasında ağırladı Karagümrük maçından aldığı 2-1'lik galibiyetle seriye başladı. Sarı kırmızılı takım bu maçla birlikte evinde oynadığı 9 karşılaşmanın 7'sini kazandı, 2'sinde ise sahadan beraberlikle ayrıldı. Sarı kırmızılılar iç sahada oynadığı son 9 maçta rakip fileleri 16 kez havalandırırken kalesinde ise 7 gol gördü.

Kayserispor'un iç sahada oynadığı son 9 maç ve sonuçları şöyle:

11.Hafta Kayserispor-Karagümrük 2-1

13.Hafta Kayserispor-Göztepe 1-1

15.Hafta Kayserispor-Antalyaspor 2-0

17.Hafta Kayserispor-Gaziantep 0-0

19.Hafta Kayserispor-Sivasspor 3-1

20.Hafta Kayserispor-Altay 1-0

22.Hafta Kayserispor-Başakşehir 1-0

24.Hafta Kayserispor-Hatayspor 4-3

26.Hafta Kayserispor-Giresunspor 2-1

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