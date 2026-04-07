7 Nisan 2026 Salı / 20 Sevval 1447
  Kayserispor-Fenerbahçe maçının bilet fiyatları netleşti
Spor

Kayserispor-Fenerbahçe maçının bilet fiyatları netleşti

Süper Lig'de Kayserispor ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan maçın bilet fiyatları belli oldu.

IHA7 Nisan 2026 Salı 10:50 - Güncelleme:
Kayserispor-Fenerbahçe maçının bilet fiyatları netleşti
Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonunun 29. haftasında oynanacak olan Kayserispor-Fenerbahçe maçının bilet fiyatları belli oldu. Kayserispor Kulübü; 11 Nisan Cumartesi günü oynanacak maçın bilet fiyatlarını 3 bin 838 TL ile 6 bin 38 arasında belirledi. Kayserispor Kulübünden yapılan açıklamada; "Kayserisporumuzun Trendyol Süper Lig 2025-2026 Sezonu 29. haftasında 11 Nisan Cumartesi günü saat 20.00'de Fenerbahçe ile oynayacağı karşılaşmanın biletleri Passo tarafından saat 11.00'de satışa çıkıyor! Kayseri İl Güvenlik Kurulu kararı gereğince son 24 saat dahil tüm ev sahibi ve misafir takım biletleri ile 2025/2026 Sezonu Kayserispor kombineleri transfere kapalı olacaktır. Kayseri İl Güvenlik Kurulu kararı gereğince son 90 gün içerisinde Fenerbahçe logolu Passolig kartını iptal eden kişiler ev sahibi tribünlerden bilet/transfer alamayacaklardır. Maça gidemeyecek taraftarlar, kombinelerini Kayserispor Kulübü'ne devir edebilir. Kayserispor Kulübü biletleri, Fenerbahçe logolu Passo taraftar kartları hariç tüm Passo Taraftar kartları ile satın alabilecektir. Fenerbahçe logolu kartlar sadece misafir takım tribünden bilet satın alabileceklerdir. Fenerbahçe misafir tribün biletleri daha sonra satışa sunulacaktır" ifadelerine yer verildi.

Kayserispor-Fenerbahçe maçın tribün bilet fiyatları ise şu şekilde;

Kuzey Üst tribün tüm bloklar: 3 bin 38 TL

Doğu Üst tribün tüm bloklar: 4 bin 38 TL

Doğu Alt tribün tüm bloklar: 4 bin 538 TL

Batı Alt tribün tüm bloklar: 5 bin 538 TL

Batı Üst tribün tüm bloklar: 5 bin 38 TL

Batı balkon tribün tüm bloklar:6 bin 38 TL

Misafir tribün tüm bloklar: 3 bin 838 TL

