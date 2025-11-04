İSTANBUL 21°C / 14°C
4 Kasım 2025 Salı
Kayserispor, Fenerbahçe sınavından önce galip

Kayserispor; ligin 11. haftasını Kasımpaşa karşısında galibiyetle noktalayarak 15. sıraya yükseldi.

4 Kasım 2025 Salı 10:21
Kayserispor, Fenerbahçe sınavından önce galip
Kayserispor; ligin 11. haftasını galibiyetle noktalayarak 15. sıraya yükseldi.

Süper Lig'de 11. hafta sona ererken, Kayserispor haftayı 15. sırada kapattı. Sarı kırmızılı ekip, geride kalan 11 maçta topladığı 9 puanla düşme hattının hemen üzerinde yer aldı. Sezonun ilk galibiyetini geçtiğimiz hafta Kasımpaşa karşısında alan Kayserispor moral buldu. Teknik Direktör Djalovic yönetimindeki ekip, önümüzdeki haftalarda üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.

Kayserispor; 12. haftada deplasmanda zorlu bir sınava çıkacak. Sarı kırmızılılar, şampiyonluk adaylarından Fenerbahçe ile karşılaşacak.

