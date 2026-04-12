  • Kayserispor, Fenerbahçe'ye yine yenildi
Spor

Kayserispor, Fenerbahçe'ye yine yenildi

Kayserispor, sahasında oynadığı müsabakada bir kez daha Fenerbahçe'ye mağlup oldu.

IHA12 Nisan 2026 Pazar 13:53
Kayserispor, Fenerbahçe'ye yine yenildi
Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor, sahasında şampiyonluk hesapları yapan Fenerbahçe ile oynadığı müsabakayı 0-4 kaybetti. Taraftarı önünde oynadığı maçta hanesine 3 puan yazdırmayan sarı kırmızılılar, İstanbul ekibine karşı kazanamama serisini 6 maça çıkardı. Fenerbahçe ile sahasında oynadığı son 6 müsabakadan puansız ayrılan Kayserispor, geçen sezonki maçı da 6-2 kaybetmişti.

Kayserispor ile Fenerbahçe arasında oynanan son 6 müsabaka ve sonuçları şöyle:

Kayserispor-Fenerbahçe: 1-2

Kayserispor-Fenerbahçe: 0-4

Kayserispor-Fenerbahçe: 1-2

Kayserispor-Fenerbahçe: 3-4

Kayserispor-Fenerbahçe: 2-6

Kayserispor-Fenerbahçe: 0-4

