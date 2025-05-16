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Spor

Kayserispor, Galatasaray deplasmanında 7 yıldır kazanamıyor

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, renktaşı Galatasaray'ı İstanbul'da 7 sezondur mağlup edemiyor.

IHA16 Mayıs 2025 Cuma 09:54 - Güncelleme:
Kayserispor, Galatasaray deplasmanında 7 yıldır kazanamıyor
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Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray ile Kayserispor, Pazar günü İstanbul'da 3 puan için karşı karşıya gelecek. Renktaşlar, bir kez daha birbirine üstünlük kurabilmenin gayreti içerisinde olacak. İstanbul'da iki takım arasında 2016-2017 sezonunda oynanan lig maçında 2-1 üstünlük kuran Kayserispor, sonrasında oynadığı 7 maçta 2 beraberlik 5 yenilgi aldı.

Galatasaray ile Kayserispor arasında İstanbul'da oynanan maçlar ve bu maçların sonuçları ise şu şekilde:

2023/2024 Galatasaray-Kayserispor 2-1

2022/2023 Galatasaray-Kayserispor 6-0

2021/2022 Galatasaray-Kayserispor 1-1

2020/2021 Galatasaray-Kayserispor 1-1

2019/2020 Galatasaray-Kayserispor 4-1

2018/2019 Galatasaray-Kayserispor 3-1

2017/2018 Galatasaray-Kayserispor 4-1

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