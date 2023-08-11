Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne elemelerden başlayan ve bu nedenle sezonu erken açan Galatasaray, Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler, Kayserispor-Galatasaray maçının tarihi, saati ve yayıncı kuruluşunu sorguluyor. Peki Kayserispor-Galatasaray maçı saat kaçta? Kayserispor Galatasaray (GS) maçı hangi kanalda?

Son şampiyon Galatasaray Süper Lig'in ilk haftasında RHG Enertürk Enerji Stadyumu'na konuk olacak.

Kayserispor ve Galatasaray, Süper Lig'de bugüne dek 54 kez birbirlerine rakip oldu. Galatasaray 33 kez galibiyet alırken Kayserispor ise 5 defa rakibini yendi. 16 karşılaşmada ise kazanan çıkmadı.

KAYSERİSPOR GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Kayserispor Galatasaray maçı saat 21:45'te beIN Sports 1'de canlı olarak ekrana gelecek.