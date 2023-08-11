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Spor

Kayserispor-Galatasaray maçı saat kaçta? Kayserispor Galatasaray (GS) maçı hangi kanalda?

Kayserispor Galatasaray maçı için hazırlıklar tamamlandı. 2022-2023 sezonunu şampiyon olarak bitiren Galatasaray, Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Halil Umut Meler'in düdük çalacağı GS maçının yayın saati ve yayıncı kuruluşu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Kayserispor-Galatasaray maçı saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...

11 Ağustos 2023 Cuma 14:59 - Güncelleme:
Kayserispor-Galatasaray maçı saat kaçta? Kayserispor Galatasaray (GS) maçı hangi kanalda?
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Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne elemelerden başlayan ve bu nedenle sezonu erken açan Galatasaray, Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler, Kayserispor-Galatasaray maçının tarihi, saati ve yayıncı kuruluşunu sorguluyor. Peki Kayserispor-Galatasaray maçı saat kaçta? Kayserispor Galatasaray (GS) maçı hangi kanalda?

KAYSERİSPOR-GALATASARAY (GS) MAÇI SAAT KAÇTA?

Son şampiyon Galatasaray Süper Lig'in ilk haftasında RHG Enertürk Enerji Stadyumu'na konuk olacak.

Kayserispor ve Galatasaray, Süper Lig'de bugüne dek 54 kez birbirlerine rakip oldu. Galatasaray 33 kez galibiyet alırken Kayserispor ise 5 defa rakibini yendi. 16 karşılaşmada ise kazanan çıkmadı.

KAYSERİSPOR GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Kayserispor Galatasaray maçı saat 21:45'te beIN Sports 1'de canlı olarak ekrana gelecek.

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