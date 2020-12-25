İSTANBUL 15°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Aralık 2020 Cuma / 10 CemaziyelEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,5893
  • EURO
    9,2438
  • ALTIN
    458.592
  • BIST100
    1426
Spor

Kayserispor galibiyete hasret

Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'de 9 haftadır maç kazanamıyor.

IHA25 Aralık 2020 Cuma 09:11 - Güncelleme: 25 Aralık 2020 Cuma 09:11
ABONE OL

Süper Lig’de 14.hafta maçları tamamlandı. Hes Kablo Kayserispor, sahasında Konyaspor ile karşılaştı ve müsabakayı 2-1 kaybetti. Sarı kırmızılılar, galibiyet parolası ile çıktığı maçta mağlup olurken 3 puan hasretini yine dindiremedi.

Ligin 1.haftasında sahasında Kasımpaşa’yı yendiğinden beri iç sahada galibiyet alamayan Hes Kablo Kayserispor, ligin 4.haftasında deplasmanda 1-0 kazandığı Ankaragücü maçından bu yana galibiyet alamıyor.

Son 9 maçında 4 beraberlik 5 mağlubiyet alan Kayserispor, bu maçlarda 4 gol atarken kalesinde ise 11 gol gördü. 14 hafta sonrasında 10 puanla kalan sarı kırmızılı ekip ligde 19.sırada kaldı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.