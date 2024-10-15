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Spor

Kayserispor-Gaziantep maçı bilet fiyatları belli oldu

Süper Lig'de Kayserispor ile Gaziantep Futbol Kulübü arasında oynanacak maçın bilet fiyatları belli oldu. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre biletler, bugün satışa sunuluyor.

IHA15 Ekim 2024 Salı 09:29 - Güncelleme:
Kayserispor-Gaziantep maçı bilet fiyatları belli oldu
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Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak Kayserispor-Gaziantep Futbol Kulübü maçının bilet fiyatları belli oldu. Kayserispor Kulübü tarafından belirlenen bilet fiyatları, 150 TL ile 750 TL arasında değişiyor. Passolig aracılığıyla bugün satışa çıkacak olan Kayserispor-Gaziantep Futbol Kulübü maçının bilet fiyatları ise şu şekilde:

Güney Alt tribün bileti: 150 TL

Kuzey Üst tribün bileti: 150 TL

Kuzey Alt Tribün bileti: 150 TL

Doğu Üst tribün bileti: 400 TL

Doğu Alt tribün bileti: 500 TL

Batı Alt tribün bileti: 600 TL

Batı Balkon tribün bileti: 750 TL

Misafir tribün bileti: 195 TL

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