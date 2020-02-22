Kayserispor geri döndü ama...

22 Şubat 2020 Cumartesi16:07 - Güncelleme: 22 Şubat 2020 Cumartesi 16:07

Süper Lig'in 23. haftasında Hes Kablo Kayserispor evinde İttifak Holding Konyaspor'u ağırladı.

Büyükşehir Belediye Kadir Has Stadı'nda saat 14.00'de başlayan mücadelenin henüz 8. dakikasına Konyaspor Ömer Ali'yla 1-0 öne geçti. 44. dakikada Hadziahmetovic'le bir gol daha bulan Konya ekibi ilk yarısı 2-0 önde kapattı. 2. yarıya golle başlayan Kayserispor ilk dakikada Kravets'le farkı 1'e indirdi. 87. dakikada sahneye çıkan Henrique takımına 1 puan kazandıran golü kaydetti. Böylece takımlar sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.

Bu sonuçla Kayserispor puanını 16'ya yükseltirken, Konya ekibi 21. puanını hanesine yazdırdı.

KAYSERİSPOR - KONYASPOR: 2-2

GOL: 8' Ömer Ali, 44' Amir Hadziahmetovic - 45' Artem Kravets, 87' Henrique