Kayserispor, Giresun'da 2 golle kazandı

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasından ertelenen maçta Yukatel Kayserispor, deplasmanda Giresunspor'u 2-1 yendi.
Bu sonuçla Kayserispor, puanını 35'e yükselterek 7. sırada yer aldı. Giresunspor ise 21 puanla 17. sırada yer aldı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
6. dakikada Yukatel Kayserispor öne geçti. Cardoso'nun ara pasında ceza sahası içerisine giren Mane, yerden plase vuruşla topu kaleci Onurcan Piri'nin solundan filelere gönderdi: 0-1.
12. dakikada ev sahibi ekibin sağ taraftan kazandığı faul atışında, Savicevic'in yerden şutunda, top direğe çarparak oyun alanına döndü.
17. dakikada Mane'nin sol kanattan savunmanın arkasına aşırdığı topa iyi hareketlenen Cardoso'nun ceza sahasına girdikten sonra vuruşunda, kaleci Onurcan Piri sağına uzanarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.
40. dakikada deplasman ekibi farkı ikiye çıkardı. Gökhan Sazdağı'nın ara pasında ceza sahası çizgisi üzerinde Thiam'ın kontrol edip yerden düzgün vurduğu top filelere gitti: 0-2.
44. dakikada savunmanın hatasından yararlanan Serginho, kaleci Bilal Bayazıt ile karşı karşıya kaldı. Serginho'nun vuruşunda Bilal Bayazıt, topu kornere çeldi.
Maçın ilk yarısı, Kayserispor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Karşılaşma öncesi Giresunspor altyapısında yetişen, sezon başı Kahramanmaraş İstiklalspor'a transfer olan ve depremde hayatını kaybeden Saruhan Bolat'ın adı, sahaya çıkacak ilk 11'de anons edildi. Bolat'ın videosu skorboarddan gösterildi.
Öte yandan maç öncesi Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.
Seyirciler, maçtan önce iki takım oyuncularını birlikte tribüne çağırarak alkışladı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
53. dakikada Serginho'nun sağdan ceza sahasına ortasında penaltı noktası civarında iyi yükselen Borja Sainz'ın kafa vuruşunda, kaleci Bilal Bayazıt son anda topu tokatlayarak kornere çeldi.
58. dakikada Bitexen Giresunspor farkı 1'e indirdi. Serginho'nun sağdan ceza yayı üzerine pasında Bajic, yerden düzgün vuruşla kalecinin sağından topu filelere gönderdi: 1-2.
65. dakikada ceza sahasına giren Serginho'nun sol ayağıyla sert şutunda, üst direğe çarpan top oyun alanına döndü.
83. dakikada Mane'nin orta sahanın solundan savunmanın arkasına uzun pasına hareketlenen Thiam'ın, ceza sahası içerisine girdikten sonra boş pozisyonda yerden plase vuruşunda, kaleci Ferhat Kaplan yatarak topu kornere çeldi.
Karşılaşma, deplasman ekibinin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.
STAT: Çotanak Spor Kompleksi
HAKEMLER: Ali Şansalan, İbrahim Çağlar Uyarcan, Kemal Yılmaz
BİTEXEN GİRESUNSPOR: Onurcan Piri (Dk. 24 Ferhat Kaplan), Hayrullah Bilazer, Arias (Dk. 66 Kuwas), Perez, Alper Uludağ, Mejia, Campuzano (Dk. 46 Görkem Sağlam), Serginho, Savicevic (Dk. 79 Murat Cem Akpınar), Borja Sainz (Dk. 79 Doğan Can Davas), Bajic
YUKATEL KAYSERİSPOR: Bilal Bayazıt, Attamah (Dk. 69 Kolovetsios), Arif Kocaman, Hosseini, Gökhan Sazdağı, Campanharo (Dk. 77 Ackah), Ali Karimi, Cardoso (Dk. 77 Ramazan Civelek), Mane (Dk. 84 Gavranovic), Emrah Başsan (Dk. 69 Uzodimma), Thiam
GOLLER: Dk. 6 Mane, Dk. 40 Thiam (Yukatel Kayserispor), Dk. 58 Bajic (Bitexen Giresunspor)
SARI KARTLAR: Dk. 28 Ali Karimi, Dk. 33 Thiam, Dk. 58 Hosseini ve Bilal Bayazıt, Dk. 65 Attamah, Dk. 84 Uzodimma, Dk. 90+7 Ramazan Civelek (Yukatel Kayserispor), Dk. 33 Hayrullah Bilazer, Dk. 54 Arias, Dk. 55 Serginho (Bitexen Giresunspor)