Kayserispor - Göztepe maçında puanlar paylaşıldı

03 Nisan 2021 Cumartesi 15:37 - Güncelleme: 03 Nisan 2021 Cumartesi 15:37

Kayserispor, Süper Lig'in 32. haftasında konuk ettiği Göztepe ile 1-1 berabere kaldı.

Süper Lig'de 32. haftanın açılış maçında Kayserispor, Göztepe'yi konuk etti. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanan karşılaşma 1-1 berabere sona erdi. Kayserispor'un golü İlhan Parlak'tan gelirken, Göztepe adına fileleri havalandıran isim ise Adis Jahovic oldu.

Bu sonucun ardından Göztepe puanını 40'a çıkararak 9. sırada yer aldı. 32 puanlı Kayserispor ise 15. sırada bulunuyor.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

Süper Lig'in 32. haftasında oynanan Hes Kablo Kayserispor-Göztepe karşılaşmasının ilk yarısı, ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

10. dakikada ani gelişen Hes Kablo Kayserispor atağında, savunmanın uzaklaştıramadığı topa ceza yayı dışından Pedro Henrique sert vurdu. Kaleci İrfan Can Eğribayat güçlükle topu kornere çeldi.

14. dakikada Attamah, sağ kanattan taşıdığı meşin yuvarlağı ceza yayı içine gönderdi. Pedro Henrique'nin kaleyi cepheden gören noktadan sert vuruşunda, meşin yuvarlak auta gitti.

26. dakikada Hes Kablo Kayserispor öne geçti. Lennon'un sağ kanattan ortasında penaltı noktası civarında iyi yükselen İlhan Parlak'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0

38. dakikada rakiplerinden sıyrılan Pedro Henrique'nin sert şutunda, kaleci İrfan Can Eğribayat meşin yuvarlağı önledi.

41. dakikada Göztepe atağında sol kanattan topu taşıyan Halil Akbunar'ın yerden ortasında kale önünde meşin yuvarlağa kimse dokunamadı. Top auta çıktı.

45. dakikada Kvrzic rakibini geçerek ön direğe doğru ortasını yaptı. Topu takip eden Pedro Henrique'nin vuruşunda, kaleci İrfan Can Eğribayat'ın müdahale ettiği meşin yuvarlak kornere gitti.

İlk yarı, Kayserispor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)