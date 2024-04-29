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Spor

Kayserispor haftalar sonra 3 puanla tanıştı

Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor, deplasmanda oynadığı Pendikspor maçını kazanarak, 40 puana erişti. Sarı kırmızılılar ligde 6 maç sonra kazandı.

IHA29 Nisan 2024 Pazartesi 11:22 - Güncelleme:
Kayserispor haftalar sonra 3 puanla tanıştı
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Süper Lig'deki son galibiyetini sahasında oynadığı ve 3-2 kazandığı Ankaragücü maçında elde eden Kayserispor, haftalar sonra 3 puanı Pendikspor deplasmanında kazandı. Ankaragücü maçı sonrası 2 beraberlik 4 yenilgi alarak 37 puanda kalan sarı-kırmızılılar, uzun süren galibiyet orucunu İstanbul'da bozdu. Maçın hemen başında yenik duruma düşmesine rağmen Aylton Boa Morte ve Mehdi Bourabia'nın golleri ile 3 puanı kazanmayı bilen Kayserispor, puanını da 40'a yükseltti.

Kayserispor, ligin 35. haftasında bu hafta sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.

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