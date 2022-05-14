Kayserispor haftalar sonra kazandı

Spor Toto Süper Lig 37. hafta mücadelesinde Kayserispor, sahasında Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geldi.

Kadir Has Şehir Stadı'nda oynanan mücadeleyi Kayserispor 3-0 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 10 ve 40. dakikalarda Gökhan Sazdağı ve 72. dakikada Hayrullah Erkip kaydetti.

Ev sahibi ekip Kayserispor, ligde 4 hafta sonra kazanırken, Konuk ekip Yeni Malatyaspor ligde çıktığı son 9 maçta da puan alamadı.

Alınan bu sonucun ardından Kayserispor puanını 47'ye yükseltti. Daha önce küme düşmesi kesinleşen Yeni Malatyaspor ise 20 puanda kaldı.

Ligin 38. ve son haftasında Kayserispor, Sivasspor deplasmanına gidecek. Yeni Malatyaspor ise Fenerbahçe'yi konuk edecek.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

10. dakikada Yukatel Kayserispor öne geçti. Sağ taraftan Ramazan Civelek'in kullandığı kornerde ön direğe koşu yapan Gökhan Sazdağı'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0

32. dakikada Yasir Subaşı'nın sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği ortada rakiplerinin arasından iyi yükselen Mustafa Pektemek'in kafa vuruşunda, kaleci Ahmet Eyüp Türkaslan soluna gelen topu uzanarak son anda çeldi.

45+3. dakikada Kayserispor farkı ikiye çıkardı. Sağ taraftan kazanılan serbest atışta, Emrah Başsan'ın ceza sahasına gönderdiği etkili ortada altıpas önünden Gökhan Sazdağı'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 2-0

Karşılaşmanın ilk yarısı, Kayserispor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

56. dakikada hızlı gelişen Kayserispor atağında Mane, rakiplerini geçtikten sonra topu Gökhan Sazdağı'na aktardı. Sol çaprazdan Gökhan Sazdağı'nın vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla sol kale direğinin dibinden auta çıktı.

72. dakikada ev sahibi ekip, skoru 3-0'a getirdi. Uğur Demirok'un uzun pasında sol çaprazdan ceza sahasına giren Yasir Subaşı'nın içeriye çevirdiği topla penaltı noktası civarında buluşan Hayrullah Erkip'in vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti.

Karşılaşma, Kayserispor'un 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

STAT: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

HAKEMLER: Cihan Aydın, Mehmet Salih Mazlum, Furkan Ürün

YUKATEL KAYSERİSPOR: Cenk Gönen, Ramazan Civelek (Dk. 60 Arif Kocaman), Kolovetsios, Uğur Demirok, Yasir Subaşı (Dk. 76 Kemen), Campanharo, İbrahim Akdağ (Dk. 46 Abdulkadir Parmak), Emrah Başsan (Dk. 46 Mane), Gökhan Sazdağı, Mustafa Pektemek (Dk. 46 Hayrullah Erkip), İlhan Parlak

ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR: Ahmet Eyüp Türkaslan, Karim Hafez, Awuku, Campi, Kerem Altunışık (Dk. 58 Burak Efe Yaz), Rahman Buğra Çağıran (Dk. 84 Berat Mert), Atakan Müjde (Dk. 84 Erşan Yaşa), Mert Miraç Altıntaş (Dk. 84 Emircan Bayrakdar), Barış Başdaş, Umut Taniş (Dk. 73 Haqi Osman), Tetteh

GOLLER: Dk. 10 ve 45+3 Gökhan Sazdağı, Dk. 72 Hayrullah Erkip (Yukatel Kayserispor)

SARI KARTLAR: Dk. 40 Campanharo (Yukatel Kayserispor), Dk. 70 Atakan Müjde, Dk. 79 Tetteh, Dk. 81 Rahman Buğra Çağıran (Öznur Kablo Yeni Malatyaspor)