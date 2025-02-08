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Spor

Kayserispor haftalar sonra kazandı

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Sergej Jakirovic'in ekibi Kayserispor, Recep Uçar'ın yönetimindeki Konyaspor'u 3-2 mağlup etti. Ev sahibi ekip bu sonuçla ligde 6 maç sonra kazanmış oldu.

Haber Merkezi8 Şubat 2025 Cumartesi 18:07 - Güncelleme:
Kayserispor haftalar sonra kazandı
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Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Sergej Jakirovic'in ekibi Kayserispor, Recep Uçar'ın yönetimindeki Konyaspor'u 3-2 mağlup etti.

RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan maçta Kayserispor'a galibiyeti getiren golleri 14 ve 55. dakikalarda Duckens Nazon ve 23. dakikada Miguel Cardoso kaydetti.

Konyaspor'un gollerini ise 45+1'de Danijel Aleksic ve 69. dakikada Blaz Kramer kaydetti.

Konyaspor'da Emmanuel Boateng maçın 90+1. dakikasında direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

KONYA'NIN GOLÜ İPTAL EDİLDİ

Konyaspor, maçın 86. dakikasında Hamidou Keyta'nın golüyle durumu 3-3'e getirdi ancak VAR'da yapılan yaklaşık 5 dakikalık incelemenin ardından gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

YENİ YILDA İLK GALİBİYET

Bu sonuçla birlikte ligde 6 maç aradan sonra kazanan Kayserispor, yeni teknik direktörü Sergej Jakirovic yönetimindeki ilk galibiyetini aldı. Öte yandan Son galibiyetini 8 Aralık 2024 tarihinde Alanyaspor'u 2-0 yenerek alan Kayseri ekibi, yeni yıldaki ilk galibiyetini aldı. Kayserispor puanını 23'e yükseltmiş oldu.

Konyaspor'un deplasmanda kazanamama serisi 4 maça yükseldi ve 24 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Kayserispor deplasmanda Eyüpspor'a konuk olurken, Konyaspor evinde Samsunspor'u ağırlayacak.

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