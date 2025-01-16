Kayserispor haftayı BAY geçecek

Süper Lig'de 20. hafta maçları oynanacak. Ligde kalma hesapları yapan Kayserispor ise haftayı maç yapmadan geçecek. Fikstür gereği haftayı BAY geçecek sarı-kırmızılılar. 9 müsabakanın oynanacağı hafta sonunu puan almadan ve 16 puanda geçecek. Kayserispor bir sonraki hafta Sivasspor ile karşılaşacak. Ligin ilk yarısında sahasında oynadığı maçta rakibine 2-1 ile boyun eğen sarı kırmızılılar, deplasmanda kazanmak istiyor.

16 puanı bulunan Kayserispor, deplasmanda Sivasspor ile karşılaştıktan sonra sahasında peş peşe Trabzonspor ve Konyaspor'u ağırlayacak.