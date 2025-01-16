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Spor

Kayserispor haftayı BAY geçecek

Trendyol Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor, haftayı maç yapmadan geçecek.

IHA16 Ocak 2025 Perşembe 09:42 - Güncelleme:
Kayserispor haftayı BAY geçecek
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Süper Lig'de 20. hafta maçları oynanacak. Ligde kalma hesapları yapan Kayserispor ise haftayı maç yapmadan geçecek. Fikstür gereği haftayı BAY geçecek sarı-kırmızılılar. 9 müsabakanın oynanacağı hafta sonunu puan almadan ve 16 puanda geçecek. Kayserispor bir sonraki hafta Sivasspor ile karşılaşacak. Ligin ilk yarısında sahasında oynadığı maçta rakibine 2-1 ile boyun eğen sarı kırmızılılar, deplasmanda kazanmak istiyor.

16 puanı bulunan Kayserispor, deplasmanda Sivasspor ile karşılaştıktan sonra sahasında peş peşe Trabzonspor ve Konyaspor'u ağırlayacak.

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