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Spor

Kayserispor, Hasan Ali Kaldırım'ı açıkladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da transfer yasağının kalkmasının ardından ilk isim açıklandı. Sarı kırmızılı ekip eski futbolcusu Hasan Ali Kaldırım'ı renklerine bağladı.

IHA15 Eylül 2023 Cuma 15:47 - Güncelleme:
Kayserispor, Hasan Ali Kaldırım'ı açıkladı
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Kayserispor, bonservisi elinde olan Hasan Ali Kaldırım ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Kayserispor, transfer yasağını kaldırmasının ardından prensipte anlaşmaya vardığı futbolcularla sözleşme imzalamaya devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, bonservisi elinde bulunan Hasan Ali Kaldırım'ı renklerine bağladı. Sabah Kayseri'ye gelen tecrübeli oyuncu, sağlık kontrolünden geçti ve ardından 2 yıllık sözleşmeye imza attı.

Hasan Ali Kaldırım, 2009-2010, 2010-2011 ve 2011-2012 sezonlarında da sarı-kırmızılı takımda forma giydi.

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