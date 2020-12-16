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Spor

Kayserispor Hasan Hüseyin Acar'ın sözleşmesini feshetti

Hes Kablo Kayserispor'da 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Hasan Hüseyin Acar ile yollar ayrıldı.

IHA16 Aralık 2020 Çarşamba 19:10 - Güncelleme: 16 Aralık 2020 Çarşamba 19:10
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Hes Kablo Kayserispor’da bugn flaş bir gelişme yaşandı. Bu sezon büyük umutlar beslenen ancak hayal kırıklığına neden olan futbolculardan Hasan Hüseyin Acar ile ipler koptu. Önce takım kaptanlığı elinden alınan, sonrasında yedek bırakılan, son maçta da tribünde maçı izleyenler arasında bulunan MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy’a sözlü sataşmada bulunan Hasan Hüseyin Acar’ın sözleşmesinin fesih edilmesi kararı alındı.

Bugün kulüp tesislerinde Başkan Berna Gözbaşı ile görüşen Hasan Hüseyin Acar ile anlaşıldı. Alacağına karşılık bonservisi verilecek olan futbolcunun sözleşmesi feshedilecek.

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