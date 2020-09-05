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Spor

Kayserispor hazırlık maçında Gaziantep FK'yı tek golle geçti

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında hazırlık maçında karşılaşan Hes Kablo Kayserispor, evinde Gaziantep FK'yı ağırladı. Kayserispor tek golle maçı kazandı.

DHA05 Eylül 2020 Cumartesi 21:26 - Güncelleme: 05 Eylül 2020 Cumartesi 21:27
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Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, sahasında oynadığı hazırlık maçında Gaziantep FK’yı 1-0 mağlup etti.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Hes Kablo Kayserispor, sezon öncesi son hazırlık maçında Gaziantep FK'yı konuk etti. Kadir Has Stadyumu’nda oynanan karşılaşmaya koronavirüs tedbirleri kapsamında taraftar ve basın mensupları alındı.

Ev sahibi ekip; mücadeleye Lung, Hasan Hüseyin, Oğuzhan, Lopes, Sapunaru, Anthony, Özer Uzun, Campanharo, Yasir, Muğdat ve İlhan 11'i ile başladı. Gaziantep FK ise Günay, Djilobodji, Kubilay, Kenan, Felipe, Güray, Morias, Enver Cenk, Oğuz, Sousa ve Kana Bıyık 11'i ile sahada yer aldı. 

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 80’inci dakikada Muğdat Çelik’in yerine oyuna dahil olan Okan Acar kaydetti. 88’inci dakikada sol çaprazda topla buluşan Okan Acar, topu ağlarla buluşturmayı başardı. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Kayserispor sahasında Gaziantep FK’yı 1-0 mağlup etti.

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