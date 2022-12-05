Kayserispor hazırlık maçında Saarbrücken'i devirdi

Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada çalışmalarını sürdüren Kayserispor ilk hazırlık maçını oynadı. Antalya'da ikinci etap kamp çalışmalarını devam ettiren sarı kırmızılılar, ilk hazırlık maçında Almanya'nın 3. Lig takımlarından Saarbrücken ile karşılaştı.

Sahayaon biri ile çıkan Kayserispor, henüz 1. dakikada'nin golü ile yenik düştü. Bu golden 3 dakika sonraile beraberliği yakalayan Kayserispor, 36. dakikada da'ın attığı golle sahadan 2-1 galip ayrıldı.