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Spor

Kayserispor hazırlık maçında Saarbrücken'i devirdi

Kayserispor kamp çalışmalarını sürdürdüğü Antalya'da oynadığı ilk hazırlık maçında Alman 3. Lig takımı Saarbrücken'i 2-1 mağlup etti.

IHA5 Aralık 2022 Pazartesi 17:48 - Güncelleme:
Kayserispor hazırlık maçında Saarbrücken'i devirdi
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Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada çalışmalarını sürdüren Kayserispor ilk hazırlık maçını oynadı. Antalya'da ikinci etap kamp çalışmalarını devam ettiren sarı kırmızılılar, ilk hazırlık maçında Almanya'nın 3. Lig takımlarından Saarbrücken ile karşılaştı.

Sahaya Cenk Gönen, Attamah, Gökhan Sazdağı, Arif, Carole, Campanharo, Kemen, Ramazan Civelek, Carlos Mane, Mame Thiam, Gavranovic on biri ile çıkan Kayserispor, henüz 1. dakikada Dave Ginase'nin golü ile yenik düştü. Bu golden 3 dakika sonra Ramazan Civelek ile beraberliği yakalayan Kayserispor, 36. dakikada da Mame Thiam'ın attığı golle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

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