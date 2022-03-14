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Spor

Kayserispor Hikmet Karaman'a kavuşuyor

Kırmızı kart cezalısı olduğu için Konyaspor maçında takımın başında yerini alamayan Teknik Direktör Hikmet Karaman'ın cezası sona erdi.

IHA14 Mart 2022 Pazartesi 10:21 - Güncelleme: 14 Mart 2022 Pazartesi 10:21
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Kayserispor ile Alanyaspor arasında oynanan maçta gördüğü kırmızı kart neticesinde PFDK'dan 1 maç ceza alan Teknik Direktör Hikmet Karaman'ın cezası sona erdi. Kayserispor ile Konyaspor arasında oynanan maçı tribünden izleyen ve yedek kulübesi ile soyunma odasına giremeyen Hikmet Karaman'ın 1 maçlık cezası sona erdi. Hikmet Karaman, bu hafta İstanbul'da oynanacak Karagümrük maçında takımın başında yer alabilecek.

Sarı kart cezalısı olduğu için Konyaspor maçında görev yapamayan Gustavo Campanharo'nun da cezası sona erdi.

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