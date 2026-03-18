Kayserispor ile Karagümrük 10. kez karşı karşıya gelecek

Süper Lig'de Kayserispor ile Karagümrük, lig tarihinde 10. kez karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. İki ekip arasında bugüne kadar oynanan karşılaşmalarda üstünlük İstanbul temsilcisinde bulunuyor. Geride kalan 9 maçta Kayserispor, yalnızca 1 galibiyet alabilirken, Karagümrük sahadan 5 kez galip ayrıldı. 3 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. İstatistikler, Karagümrük'ün rekabette belirgin bir üstünlüğü olduğunu ortaya koyarken, Kayserispor ise bu kez sahasında oynayacağı karşılaşmada dengeyi değiştirmeyi hedefliyor. Sarı-kırmızılılar, taraftarı önünde alacağı bir galibiyetle hem kötü seriyi sonlandırmak hem de rekabetteki ikinci zaferini elde etmek istiyor. Öte yandan Karagümrük ise deplasmanda kazanarak üstünlüğünü sürdürmenin peşinde.

İki takım arasında Kayseri'de oynanan 4 maçta ekipler 1'er kez kazanırken 2 müsabaka da berabere bitti.