İSTANBUL 11°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Şubat 2026 Pazartesi / 22 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,6241
  • EURO
    51,7476
  • ALTIN
    7061.26
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Kayserispor ile Kocaelispor 4. kez karşı karşıya gelecek
Spor

Kayserispor ile Kocaelispor 4. kez karşı karşıya gelecek

Süper Lig'in 21. haftasında karşılaşacak Kayserispor ile Kocaelispor 4. kez rakip olacaklar.

IHA9 Şubat 2026 Pazartesi 09:34 - Güncelleme:
Kayserispor ile Kocaelispor 4. kez karşı karşıya gelecek
ABONE OL

Süper Lig'in 21. haftasında oynanacak müsabakada Kayserispor ile Kocaelispor 3 puan için sahaya çıkacak. İki ekip bugüne kadar Süper Lig'de 3 kez karşı karşıya geldi. Geride kalan 3 müsabakada Kayserispor'un üstünlüğü gözleniyor. Oynanan maçlarda Kayserispor 2 kez kazanırken 1 maç da berabere bitti. Kayserispor, rakibini 2-1 ve 1-0 yenerken bir müsabakada 1-1 sona erdi. Ligin ilk yarısında Kocaeli'de oynanan müsabakada ekipler, birbirine üstünlük sağlayamamıştı.

Kayserispor ile Kocaelispor arasında bugün saat 17:00'de başlayacak maçta, iki ekip birbirine üstünlük kurmak için mücadele verecek.

ÖNERİLEN VİDEO

Faciaya ramak kala: Duvarın altında kalmaktan son ada kurtuldular

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.