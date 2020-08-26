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Spor

Kayserispor, İlhan Depe'yi transfer etti

Kasımpaşa ile sözleşmesi sona eren İlhan Depe, Kayserispor ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

IHA26 Ağustos 2020 Çarşamba 09:07 - Güncelleme: 26 Ağustos 2020 Çarşamba 09:11
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Hes Kablo Kayserispor, Kasımpaşa ile sözleşmesi sona eren İlhan Depe ile anlaştı.

Hes Kablo Kayserispor transfer çalışmaları çerçevesinde Teknik Direktör Bayram Bektaş’ın isteği ile geçen sezon Kasımpaşa forması giyen İlhan Depe’yi renklerine bağladı. Daniel Avramovski, Yaw Achak ve Dimitrios Kolovetsios renklerine bağlayan Kayserispor son olarak İlhan Depe ile 2 yıllık anlaştı.

Kasımpaşa forması ile 2019-2020 sezonunda Süper Ligde 24 maça çıkan İlhan Depe, 3 asist yaptı. İlhan, Türkiye Kupası’nda ise 5 maçta 2 gol kaydetti.

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